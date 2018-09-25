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КАМАЗ проиндексировал тарифы и оклады работников на 5%

КАМАЗ проиндексировал тарифы и оклады работников на 5%

КАМАЗ с 1 сентября произвел индексацию тарифов и окладов работников группы технологической цепочки предприятия на 5%. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, решение о повышении окладов и тарифных ставок было принято в целях соблюдения социальных гарантий и установленных на 2018 год нормативов оплаты труда. Напомним, предыдущая индексация тарифов и окладов работников группы технологической цепочки КАМАЗа была произведена в октябре 2017 года. 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года КАМАЗ увеличил производство на 3%, выпустив 23261 грузовой автомобиль. Согласно бизнес-плану, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% к прошлому году, в результате чего по итогам 2018 года ожидается получение прибыли в размере 1,6 млрд рублей (по МСФО).

Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.

, источник: www.autostat.ru

Теги: персонал грузовые автомобили камаз

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