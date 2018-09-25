 АВТОСТАТ | Петербургский автопром в августе продолжил расти

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Петербургский автопром в августе продолжил расти

KIA Rio X-line conveyor

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-августе 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 237 тыс. 800 легковых автомобилей, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. В августе общий объем автомобильного производства в городе увеличился на 5% и достиг 32 тыс. машин. Это второй результат по итогам одного месяца в нынешнем году – больше автомобилей было выпущено только в апреле (32 тыс. 800 шт.).

«Объем выпуска автомобилей в августе мог стать вообще рекордным для одного месяца в этом году, но завод Nissan по сравнению с прошлым годом находился в отпуске на одну неделю больше, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Общая динамика производства машин за весь год все-таки сократилась – ранее рост был 8%, и осенью эта тенденция может продолжиться. По итогам года мы ожидаем увеличение выпуска автомобилей в городе в пределах 5%».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей за восемь месяцев 2018 года составила 23,9% (год назад – 26,1%). На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.

За первые восемь месяцев этого года общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в ТОП-25 самых популярных машин в России по итогам января-августа. Это KIA Rio (самая продаваемая модель в России), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство nissan hyundai toyota

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