 АВТОСТАТ | Авторынок Украины в августе вырос на 14%

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 43 дней

подробнее

Горячая новость

На каких автомобилях ездят молодые россияне?
  • 25.09.18 - 09:19

    На каких автомобилях ездят молодые россияне?
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 24 сентября

    Автомобильный рынок Польши в августе 2018 года

    Польский авторынок собирается установить новый рекорд.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько зарабатывают дилерские центры в России?
  • 25.09.18

    Сколько зарабатывают дилерские центры в России?
Все публикации

Видео

Выступление Татьяны Малыгиной («АВТОСТАТ»)
  • 24.05.17

    Выступление Татьяны Малыгиной («АВТОСТАТ»)
Все видео

24.09.18 Прочитали 1094 раз

Авторынок Украины в августе вырос на 14%

9c15018d-670-0

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам августа 2018 года составил 7 142 единицы, что на 14,1% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером украинского рынка остается французская марка Renault, которая в прошлом месяце реализовала 1075 автомобилей – на 36,1% больше, чем год назад. На втором месте – японская Toyota, нарастившая продажи на 7,4% до 932 экземпляров. На третьей позиции находится японский Nissan c результатом 489 машин (+35,8%). В пятерку лидеров также попадают корейские KIA (471 шт.; +8,8%) и Hyundai (445 шт.; +6,2%).

Самой популярной моделью в августе стал кроссовер Renault Duster, реализация которого выросла на 30,9% до 339 штук. Лидер июня и июля – кроссовер KIA Sportage (336 шт.; +24,4%) – с небольшим отставанием занял вторую позицию модельного рейтинга. На третьем месте расположился седан Renault Logan (236 шт.; +9,8%). Замыкают ТОП-5 самых продаваемых на Украине моделей кроссоверы Toyota RAV4 (219 шт.; -15,8%) и Nissan Qashqai (215 шт.; +73,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года авторынок Украины также демонстрирует положительную динамику. За этот период здесь было продано 51,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,2% больше, чем в январе – августе 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок украины украинский рынок украина продажи легковые автомобили renault renault duster toyota nissan kia hyundai toyota rav4 kia sportage renault logan nissan qashqai

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Renault подняла цены на четыре модели

сегодня, 17:04

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ за 8 месяцев 2018 года

13 сентября 2018

Вся инфографика