Авторынок Украины в августе вырос на 14%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам августа 2018 года составил 7 142 единицы, что на 14,1% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером украинского рынка остается французская марка Renault, которая в прошлом месяце реализовала 1075 автомобилей – на 36,1% больше, чем год назад. На втором месте – японская Toyota, нарастившая продажи на 7,4% до 932 экземпляров. На третьей позиции находится японский Nissan c результатом 489 машин (+35,8%). В пятерку лидеров также попадают корейские KIA (471 шт.; +8,8%) и Hyundai (445 шт.; +6,2%).

Самой популярной моделью в августе стал кроссовер Renault Duster, реализация которого выросла на 30,9% до 339 штук. Лидер июня и июля – кроссовер KIA Sportage (336 шт.; +24,4%) – с небольшим отставанием занял вторую позицию модельного рейтинга. На третьем месте расположился седан Renault Logan (236 шт.; +9,8%). Замыкают ТОП-5 самых продаваемых на Украине моделей кроссоверы Toyota RAV4 (219 шт.; -15,8%) и Nissan Qashqai (215 шт.; +73,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года авторынок Украины также демонстрирует положительную динамику. За этот период здесь было продано 51,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,2% больше, чем в январе – августе 2017 года.