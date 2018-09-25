УАЗ начал поставки автомобилей в Мексику

Ульяновский автозавод в сентябре 2018 года открыл первый официальный дилерский центр УАЗ в Мексике. Партнером Ульяновского автозавода стала компания Logistics Dynamics Corporation, которая отвечает за импорт, дистрибуцию и гарантийное обслуживание.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, мексиканский дистрибьютор из города Монтеррей еще в прошлом году закупил партию внедорожников УАЗ «Хантер» для омологации и изучения потенциального спроса. В итоге было принято решение открыть дилерский центр и организовать поставки в Мексику всего модельного ряда УАЗ, включая внедорожники «Патриот», «Пикап», «Профи» и классический минивэн УАЗ-2206.

В настоящий момент местный дистрибьютор завершает сертификацию этих моделей. В 2018 году УАЗ планирует экспортировать в Мексику свыше 100 внедорожников «Хантер», а также тестовые образцы автомобилей «Патриот», «Пикап» и «Профи» для апробирования мексиканскими клиентами. Согласованный на 2019 год объем закупок компанией Logistics Dynamics Corporation превышает 300 машин.

«Мексика является крупнейшим рынком Центральной Америки, который сопоставим с автомобильным рынком РФ – на нем продается более 1 млн новых автомобилей в год. Для УАЗа это ключевой рынок в регионе, и мы рассчитываем, что расширение присутствия официального дистрибьютора УАЗ в Мексике позволит нам экспортировать в эту страну от нескольких сотен внедорожников в год», – прокомментировал директор по экспорту компании УАЗ Андрей Дорофеев.

Помимо этого мексиканский дистрибьютор УАЗ запланировал на следующий год открытие официальных дилерских центров в Канкуне и Гвадалахаре, а также организацию мероприятия UAZ Off-road Driving School в Мехико. По последнему событию, которое намечено на июнь 2019 года, у компании УАЗ уже есть договоренность с мексиканскими партнерами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в сентябре 2018 года открыл первый официальный дилерский центр в Ливане, где планирует продавать автомобили УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер». Кроме того, Ульяновский автозавод успешно прошел аудит производства от Министерства транспорта и инфраструктуры Италии и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на партию УАЗ «Пикап», что позволит наладить экспортные поставки внедорожников в эту и другие страны Евросоюза без ограничений по количеству машин.