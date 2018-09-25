 АВТОСТАТ | Краснодар занимает 8 место среди городов-миллионников РФ по объему автопарка

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Краснодар занимает 8 место среди городов-миллионников РФ по объему автопарка

Краснодар

В минувшие выходные Краснодар был официально объявлен городом-миллионником в России. Об этом сообщается на сайте городской администрации и было объявлено горожанам на праздничном мероприятии по случаю 225-летнего юбилея города. Руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова вручила символическое свидетельство мэру Краснодара Евгению Первышову.

Между тем, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, насколько автопарк города соответствует статусу миллионника. Напомним, что всего в России до настоящего времени насчитывалось 15 городов, население которых превышает миллион жителей. По данным агентства, на 1 июля 2018 года в Краснодаре насчитывалось 332,8 тыс. легковых автомобилей. В рейтинге городов-миллионников он занимает 8 место – после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Казани и Нижнего Новгорода (среди нестоличных городов – Краснодар на 6-м месте).

Что касается структуры краснодарского парка, то примерно пятую его часть составляют автомобили марки LADA (доля – 21,7%), на втором месте – Toyota (8,4%), на третьем – Hyundai (8,3%). Пятерку самых популярных брендов замыкают KIA (6,4%) и Nissan (5,6%). Среди моделей-лидеров значатся: LADA 2107, Hyundai Solaris, KIA Rio, LADA 2106 и Ford Focus. На эти пять моделей приходится 13% местного парка легковых автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: парк регионы lada toyota hyundai kia nissan

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