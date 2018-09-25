«Автотор» осваивает производство тяжелых грузовиков Hyundai Xcient

Калининградский завод «Автотор» расширяет производство коммерческих автомобилей. Линейка выпускаемых предприятием грузовиков пополнится тяжелыми грузовиками Hyundai Xcient. В настоящий момент ведется пилотное производство первой партии, сообщает пресс-служба «Автотора». Ранее крупнотоннажные модели Hyundai серии Xcient в России не выпускалась.

Предприятие приступает к выпуску сразу нескольких модификаций Hyundai Xcient с надстройками российского производства, предназначенными, в том числе, для различных видов строительных работ: самосвал с колесной формулой 8х4 большой грузоподъемности (на базе шасси этой модификации также предусмотрено производство различных видов строительной спецтехники: автобетононасосы, автобетоносмесители, мультилифты и т.д.); дорожно-строительная техника на базе шасси 6х4 с возможностью установки фургонов, бортовых платформ и других типов надстроек, включая крано-манипуляторные установки, автобетононасосы и т.д.; строительный тягач 6х4, предусматривающий установку самосвальных полуприцепов и контейнеровозов; магистральный тягач 4х2.

На сегодняшний день «Автотор» выпускает всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, представленных на российском автомобильном рынке: HD35, HD35С, HD65, HD78, HD120, HD170. Все модели оснащаются широкой гаммой надстроек российского производства. Производство ведется с сентября 2012 года. В 2017 году на «Автоторе» стартовал проект по производству коммерческих автомобилей по полному циклу, был запущен в эксплуатацию новый цех сварки, модернизирована линия окраски и цех сборки.