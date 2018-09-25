ФАС отказалась от поддержки преференций компаниям Дерипаски при госзакупках автотехники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддержала проект постановления правительства России, разработанный Минпромторгом, о преференциях при государственных и муниципальных закупках автомобильной и спецтехники компаниями Олега Дерипаски.

«Мы не поддерживаем текущую версию проекта документа, разработанного Минпромторгом России. Его принятие в действующей редакции несет риски монополизации рынков и закрытия других производств в стране, а также полный отказ инвесторов от открытия новых производственных площадок в России. Кроме того, изменения, указанные в проекте, могут привести к сговору участников на торгах», – сказал начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов, слова которого приводит агентство RNS. Он отметил, что меры поддержки отечественных машиностроителей не должны носить запретительный характер для других производителей аналогичных товаров.

«Искусственное ограничение конкуренции может привести лишь к перераспределению финансовых потоков между участниками рынка и монополизации имеющихся производств на территории России», – отметил Артем Лобов.

В ФАС уточнили, что в настоящий момент служба прорабатывает альтернативные механизмы поддержки производителей, в отношении которых введены санкции. Предложения будут направлены в Минпромторг.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил закупать автомобильную и строительно-дорожную технику для субъектов России и муниципальных нужд с учетом попадания компаний «Русские машины» и «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски в санкционный список США. Список компаний включает «Автомобильный завод ГАЗ», «Ликинский автобусный завод», «Павловский автобусный завод», «КАВЗ», «Автомобильный завод "Урал», «РМ – Терекс», «Тверской экскаватор», «Челябинские строительно-дорожные машины», «Брянский арсенал», «Заволжский завод гусеничных тягачей».

Также ранее Минпромторг предложил запретить закупки товаров с использованием импортного алюминия для государственных и муниципальных нужд. 6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании – En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент», «Русал».