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Porsche отказался от выпуска дизельных автомобилей

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Немецкий автопроизводитель Porsche объявил о прекращении выпуска автомобилей с дизельным двигателем, компания намерена сконцентрироваться электромобилях и гибридах.

Как сообщает агентство "Прайм", свое решение в Porsche объясняют заботой об окружающей среде, а также целями развивать технологии на фоне растущего спроса на электромобили и авто с гибридными двигателями. Так, инвестиции Porsche в разработку и производство электромобилей к 2022 году запланированы в размере более 6 млрд евро, а 63% всех проданных автомобилей в Европе – гибриды. Спрос на машины с дизельными двигателями сокращается, в связи с чем компания не выпускает такие модели с февраля этого года. "В соответствии с этими изменившимися условиями компания решила больше не предлагать дизельные двигатели в будущем", – заявили в Porsche.

"Porsche не уничтожает дизель. Это есть и остается важной технологией двигателей. Однако мы как производитель спортивных автомобилей, для которых дизель всегда играл второстепенную роль, пришли к выводу, что мы хотим, чтобы наше будущее было без дизеля. Естественно, мы будем и впредь следить за нашими существующими клиентами дизельных авто с тем профессионализмом, который они ожидают", – сказал глава Porsche AG Оливер Блюм.

Напомним, Porsche намерен в 2019 году представить рынку полностью электрический спортивный автомобиль, а к 2025 году каждый второй автомобиль немецкой марки будет выпускаться на электродвигателе или гибриде.

Компания ранее была вовлечена в "дизельный скандал", от чего "имидж Porsche пострадал", отметил Оливер Блюм Именно он в апреле этого года сообщил персоналу о взятии под стражу одного из топ-менеджеров компании после обысков, пишет агентство "Финмаркет". Следователи начали расследование в отношении Porsche летом 2017 года. Компанию заподозрили в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки потери дизельные автомобили дизель porsche

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