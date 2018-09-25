FAW может организовать сборку легковых машин во Владивостоке

Посетившая Приморский край делегация из китайской провинции Цзилинь предложила местным властям рассмотреть вопрос о сотрудничестве с заводом FAW и в перспективе наладить импорт легковых машин в российские регионы. В ответ директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков заявил, что сборочное производство можно организовать на очень выгодных условиях Свободного порта Владивосток с минимальной ставкой таможенных пошлин.

«В Приморском крае, начиная с 80-90-х годов, пользуются популярностью японские автомобили. Но сейчас, конечно, есть очень большой интерес к китайским машинам. Пока их нет в крае, поскольку пошлины на них очень большие. Но если мы сможем организовать производство китайских автомобилей из провинции Цзилинь здесь, в Приморье, то мы сможем их потом реализовывать на всей территории России», – цитирует Алексея Старичкова газета «Комсомольская правда».

Напомним, в Приморском крае ранее открылось предприятие по сборке грузовиков FAW на площадке проекта «Юбо-Сумотори». Что касается легковых моделей марки, производство кроссовера FAW Besturn X80 налажено на калининградском заводе «Автотор». В настоящее время FAW продает в России две легковые модели: компактный переднеприводный кроссовер FAW X80, цена на который начинается от 999 тыс. рублей, и седан Oley – от 491 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры FAW реализовали 973 автомобиля, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловным бестселлером марки на российском рынке является кроссовер FAW Besturn X80.