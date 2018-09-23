 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных моделей сегмента SUV в России

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ТОП-10 самых распространенных моделей сегмента SUV в России
  • 23.09.18 - 09:00

    ТОП-10 самых распространенных моделей сегмента SUV в России
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ТОП-10 самых распространенных моделей сегмента SUV в России

Возглавляет этот рейтинг внедорожник LADA 4x4

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается 9,5 млн сегмента SUV (на 1 июля 2018 года). Таким образом, на долю кроссоверов и внедорожников в нашей стране приходится 22% от общего объема парка легковых автомобилей.

Самой распространенной моделью этого сегмента по-прежнему является LADA 4x4 – на середину года в РФ числится 1 млн 173,5 тыс. таких внедорожников. (с учетом 5-дверных модификаций). Второе место в этом рейтинге занимает Chevrolet Niva, парк которой составляет 597,6 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 (377,6 тыс. шт.).

В первой пятерке также оказываются Renault Duster (345,9 тыс. шт.) и УАЗ-3151 (311,2 тыс. шт.). Далее следуют сразу две модели Nissan – кроссоверы X-Trail (282,5 тыс. шт.) и Qashqai (275,3 тыс. шт.). В ТОП-10 самых распространенных автомобилей сегмента SUV в России попадают еще Mitsubishi Outlander (229,2 тыс. шт.), Honda CR-V (216,8 тыс. шт.) и Volkswagen Tiguan (185 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

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