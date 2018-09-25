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Aston Martin готовится к первичному размещению акций

Aston Martin

Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin рассчитывает получить капитализацию до 5,07 млрд фунтов стерлингов (6,7 млрд долларов) по итогам предстоящего первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Как сообщает агентство "Финмаркет", компания обнародовала ценовой диапазон - от 17,5 до 22,5 фунта за акцию. Aston Martin намеревается разместить на открытом рынке 25% акций. Как ожидается, итоговый прайсинг пройдет в октябре, в том же месяце начнутся дебютные торги акциями Aston Martin на LSE.

При капитализации свыше 5 млрд фунтов основные стоимостные коэффициенты Aston Martin будут сопоставимы с Ferrari, которая вышла на открытый рынок в 2015 году. Кроме того, такой уровень капитализации может обеспечить Aston Martin место в главном фондовом индексе Великобритании - FTSE 100 - после очередного пересмотра в декабре.

Совместными глобальными координаторами размещения являются Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Plc.

Aston Martin была основана в 1913 году. В 1994 - 2007 годах Aston Martin принадлежала Ford Motor Co., а в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую Invest Industrial.

Aston Martin семь раз за время своего существования объявляла о банкротстве, но каждый раз восстанавливалась и возвращалась к прибыли. На этот раз восстановление проходит под руководством бывшего топ-менеджера Nissan Энди Палмера.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки aston martin

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