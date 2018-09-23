Volkswagen открыл новый цифровой шоу-рум в Нижнем Новгороде

Компания Volkswagen открыла в Нижнем Новгороде новый дилерский центр Volkswagen «Луидор-Авто» в формате Digital Showroom. Новый цифровой шоу-рум – уже двадцать третий по счету, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В шоу-руме дилерского центра Volkswagen «Луидор-Авто» площадью 650 кв.м цифровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения договора.

Центром внимания нового концепта стала зона конфигуратора автомобиля, оснащенная современной видеостеной HD-формата. Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации в шоу-руме. Если клиент самостоятельно сконфигурировал интересующую комплектацию с помощью конфигуратора на сайте Volkswagen и сохранил код, то общение можно начать сразу с рассмотрения на большом экране собранного клиентом автомобиля Volkswagen.

Управление процессом осуществляется либо продавцом, либо совместно с клиентом, с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. С его помощью можно определить принципиальные пожелания клиента к будущему автомобилю, сконфигурировать автомобиль в желаемой версии, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра. Вся необходимая информация выводится на экран для демонстрации, при этом процесс может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией технологий в действии. Не вставая с комфортного кресла, клиент может увидеть и сравнить несколько предлагаемых вариантов комплектации, уточнить информацию о принципиальных опциях, ценах и сроках поставки автомобиля.

Официальный дилер Volkswagen «Луидор-Авто» осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Сервисная зона оборудована двумя проездными мойками, интерактивной приемкой с тормозным стендом Maha и ножничным подъемником, двумя диагностическими линиями, пятью двухстоечными подъемниками и тремя подъемниками грузоподъемностью в шесть с половиной тонн, что позволяет максимально соответствовать требованиям клиентов. Пропускная способность сервиса позволяет обслуживать до 1500 клиентов в месяц. В распоряжении гостей зона отдыха с кафе, а также детский уголок.

На сегодняшний день у марки Volkswagen 130 дилеров в России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 65406 автомобилей марки, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом.