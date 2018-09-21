Определены самые распространенные в России автомобили с правым рулем

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года на территории Российской Федерации числится 3,5 млн легковых автомобилей с правым расположением руля.

Свыше половины (57%) от этого количества приходится на продукцию Toyota (2 млн шт.). Именно 9 моделей этой марки входят в ТОП-10 самых распространенных среди всех «праворульных» машин в нашей стране.

Лидирует здесь Toyota Corolla – в российском автопарке числится 329,3 тыс. экземпляров этой модели с правым рулем. Второе место в этом рейтинге занимает Toyota Corona (115,5 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Toyota Mark (104,1 тыс. шт.).

Парк остальных «праворульных» моделей насчитывает меньше 100 тыс. единиц и следующие три позиции в рейтинге тоже принадлежат моделям Toyota, а именно: Carina (99,7 тыс. шт.), Caldina (85,9 тыс. шт.) и Vitz (76,8 тыс. шт.).

На седьмой строчке располагается Honda Fit с показателем 71,8 тыс. единиц. Последними в рейтинге вновь оказываются модели Toyota: Camry (69,4 тыс. шт.), Vista (68,2 тыс. шт.) и Sprinter (61,6 тыс. шт.).

Как уже ранее сообщали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю автомобилей с правым рулем приходится более 8% российского парка.