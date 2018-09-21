Chery рассказала о скидках на кроссоверы Tiggo

Компания Chery предлагает до конца октября специальные условия и подарки на всю линейку кроссоверов Tiggo.

Так, полноразмерный кроссовер Chery Tiggo 5 доступен по цене от 1 млн 029 тыс. 999 рублей. При покупке по программе trade-in выгода для владельцев автомобилей Chery составляет минимум 60 тыс. рублей. Для других марок – минимум 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Приобретая автомобиль с использованием кредитных средств, можно сэкономить дополнительно 70 тыс. рублей, воспользовавшись кредитной программой «Первый автомобиль» или 50 тыс. рублей по программе «Семейный автомобиль». Для остальных категорий заемщиков действует предложение – кредит с прямой ставкой в кредитном договоре от 0,01% годовых. Дополнительная скидка при онлайн-бронировании на официальном сайте марки chery.ru составляет 30 тыс. рублей. Комплект зимних шин Pirelli в подарок при покупке кроссовера Tiggo 5 в комплектациях Connected MT, Comfort MT, Comfort CVT или Luxury CVT 2017 года выпуска.

Среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3 предлагается по цене от 819 тыс. 900 рублей. По условиям программы Chery Trade-in покупателю положена гарантированная выгода от 30 тыс. до 60 тыс. в зависимости от марки и модели автомобиля. Для тех, для кого кроссовер Tiggo 3 станет первым автомобилем в собственности, есть кредитная программа «Первый автомобиль», в рамках которой действует стандартная кредитная ставка Chery Finance и предоставляется выгода 60 тыс. рублей. Если в семье двое и более несовершеннолетних детей, то можно воспользоваться программой «Семейный автомобиль», по которой выгода составит 40 тыс. рублей. По условиям предложения «Рассрочка» предусмотрен первоначальный взнос 40% и более от стоимости выбранного автомобиля. Оставшаяся часть стоимости автомобиля плюс 0,1% годовых выплачивается в течение 24 месяцев равными долями. Забронировав автомобиль на официальном сайте марки chery.ru, клиент получит дополнительную выгоду в размере 25 тыс. рублей. Комплект зимних шин Pirelli в подарок при покупке кроссовера Tiggo 3 в комплектации Luxury CVT 2017.

Компактный кроссовер Chery Tiggo 2 доступен по цене от 673 тыс. рублей. Приобретая данную модель в максимально полной комплектации – Luxury – в зачет имеющегося в наличии автомобиля, клиент получит дополнительную выгоду в размере 25 тыс. – 50 тыс. рублей. По условиям кредитной программы «Первый автомобиль» покупатель сэкономит 60 тыс. рублей, а по программе «Семейный автомобиль» – 40 тыс. рублей. Не менее практичным выбором будет и решение воспользоваться программой «Рассрочка» – кредитная ставка от 0,01% годовых. До 25 тыс. рублей составляет размер скидки при бронировании кроссовера Chery Tiggo 2 онлайн. Комплект зимних шин Pirelli в подарок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Chery в России увеличились на 2% и составили 3745 автомобилей. Бестселлером марки остается среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3.