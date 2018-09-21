ГАЗ представил «ГАЗель Next» с дизельным двигателем Volkswagen

Горьковский автозавод в рамках международной выставки в Ганновере впервые представил обновленную модель легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель Next» с дизельным двигателем экологического стандарта «Евро-6», 6-ступенчатой коробкой передач, подушками безопасности и системой ESP.

Как сообщает пресс-служба ГАЗа, на автомобиль установлен дизельный двигатель производства Volkswagen и новая 6-ступенчатая коробка передач – собственная разработка Горьковского автозавода. Конструктивные изменения позволили на 10% снизить уровень расхода топлива, уменьшить шумы и вибрации, улучшить тягово-динамические характеристики. Представленная на выставке модель соответствует требованиям европейского экологического стандарта «Евро-6». Также с данным силовым агрегатом планируется выпускать автомобили, соответствующие стандарту «Евро-5».

Компактный дизельный двигатель объем 2,0 л с турбонаддувом и системой впрыска Common Rail развивает мощность до 136 л.с. Максимальный крутящий момент 340 Нм достигается на наиболее востребованном диапазоне 1600-2250 оборотов в минуту. Использование в конструкции специального блока балансировки позволило эффективно нейтрализовать вибрации и шумы двигателя, повысить комфорт для водителя и пассажиров и обеспечить равномерную работу на всем диапазоне оборотов.

Новая 6-ступенчатая коробка передач способна передавать крутящий момент до 450 Нм и обеспечивает высокий ресурс, четкость включения и низкий уровень шума и вибраций. Наличие люка для подключения коробки отбора мощности позволяет легко устанавливать большое количество специального оборудования – например, автогидроподъемники и краново-манипуляторные установки.

Автомобиль представлен на выставке в Ганновере в двух модификациях: шасси, предназначенное для установки специальных надстроек, и цельнометаллический фургон. В отличие от действующей модели, которая традиционно выпускается с двухскатной ошиновкой заднего моста, цельнометаллический фургон «ГАЗель Next» впервые представлен в варианте с односкатной ошиновкой. Такие модификации планируется выпускать для ряда экспортных рынков.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2017 года компания Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о расширении сотрудничества, в рамках которого «Группа ГАЗ» с 2019 года будет оснащать автомобили ГАЗ двигателями Volkswagen TDI 2.0, поставляемыми с завода в Зальцгиттере (Германия). Проект предусматривает поставку более 200 тыс. таких моторов в течение пяти лет.