«Группа ГАЗ» может получить преференции при госзакупках

Минпромторг предложил предоставить преференции "Русским машинам" и входящей в холдинг "Группе ГАЗ" при участии в региональных и муниципальных госзакупках. Предполагается, что при закупках автобусов, грузовиков, машин скорой помощи, дорожно-строительной и другой спецтехники муниципалитеты и регионы должны отклонять все заявки, поступившие не от компаний, подконтрольных "Группе ГАЗ" и "Русским машинам". Отказывать другим производителям госзаказчики должны будут в случае, если на конкурс подано не менее двух заявок от предприятий, подконтрольных "Русским машинам" и "Группе ГАЗ". Таких предприятий 11, все они находятся под американскими санкциями, которые были введены 6 апреля 2018 года. "Русские машины" косвенно владеют более 50% в уставном капитале компаний, объединенных в "Группу ГАЗ".

Как заявили агентству "ТАСС" в пресс-службе Минпромторга, государственная поддержка машиностроительного холдинга Олега Дерипаски "Русские машины", подпавшего под санкции США, не приведет к сокращению доли других автопроизводителей на российском рынке.

"Минпромторг России по поручению правительства реализует комплекс мер по поддержке компаний, находящихся под санкционными ограничениями. Эти меры касаются в том числе государственных и муниципальных закупок и направлены прежде всего на поддержание объема производства организаций, находящихся под санкционным давлением, на прежнем уровне. Доля остальных автопроизводителей на российском рынке снижаться не будет", - считают в Минпромторге.

"Группа ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" Олега Дерипаски.

Напомним, в апреле США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний - это "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Санкции запрещают вести бизнес с этими компаниями, резиденты США должны избавиться от акций и долговых инструментов предприятий, указанных в списке.