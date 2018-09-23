 АВТОСТАТ | Мировой авторынок в августе вырос на 3%

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Мировой авторынок в августе вырос на 3%

Мировой авторынок в августе вырос на 3%

Мировой авторынок в августе увеличился на 2,7% до 7 млн 523 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 99 млн 681 тыс. машин. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,1% до 63 млн 259 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в августе было реализовано 2 млн 105 тыс. машин (-2,6%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 488 тыс. машин (+0,6%).

Автомобильные рынки стран Западной Европы увеличились на 22,6% до 1 млн 127 тыс. машин. Скачок спроса вызвало предстоящее введение новых правил сертификации автомобилей WLTP с сентября 2018 года. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 347,8 тыс. единиц, что на 4,3% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в августе пока еще сохраняет двузначный рост на уровне 11%, однако в настоящий момент спрос стимулирует девальвация рубля и грядущее повышение НДС, что может привести к падению продаж к концу года.

В Южной Америке местные дилеры продали 302,1 тыс. автомобилей, что на 3,1% больше, чем в августе прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (360,6 тыс. шт., +3,7%), Канаду (183,3 тыс. шт., -0,6%) и Корею (142,9 тыс. шт., +5%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: мировой авторынок автомобильные рынки продажи легковые автомобили легкие коммерческие автомобили

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