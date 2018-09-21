Российский рынок новых автобусов в августе упал на четверть

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам августа 2018 года объем рынка новых автобусов в России составил 842 экземпляра, что на 26% ниже результата годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, российский рынок автобусов демонстрирует снижение второй месяц подряд. При этом, если в июле оно составило всего лишь около 1%, то двузначное падение зафиксировано впервые за 13 месяцев (в июле 2017-го рынок сократился на 25%).

Лидером автобусного рынка традиционно является российский производитель ПАЗ, на долю которого в августе пришлось свыше 70% от общего объема. Так, автобусы Павловского автозавода за этот период разошлись тиражом в 610 единиц (-21%). С огромным отставанием в тройку лидеров рынка попадают еще два отечественных бренда – Volgabus (50 шт.; +85%) и НЕФАЗ (44 шт.; -24%).

Далее в рейтинге следуют китайский Yutong (34 шт.; рост в 2,3 раза) и российский КАВЗ (28 шт.; -7%). Кроме них, в ТОП-10 рынка новых автобусов в последний месяц лета также попали: Zhong Tong (20 шт.; -5%), МАЗ (18 шт.; рост в 2 раза), ЛИАЗ (12 шт.; -90%), Higer (9 шт.; -64%) и Neman (9 шт.; рост в 2,3 раза).