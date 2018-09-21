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Hyundai Truck and Bus Rus расширяет дилерскую сеть в Сибири

Hyundai Truck and Bus Rus расширяет дилерскую сеть в Сибири

Компания Hyundai Truck and Bus Rus открыла первый официальный дилерский центр в Омской области «М-Тракс». На его территории расположены ремонтная зона 1100 кв.м, шоу-рум 200 кв.м и склад запчастей, сообщает пресс-служба компании.

«На сегодняшний день дилерская сеть Hyundai Truck and Bus Rus насчитывает 50 центров, восемь из них открыты в Сибирском федеральном округе. За счет увеличения сервисного покрытия в этом регионе наши клиенты смогут пользоваться техникой Hyundai на всей территории России, что позволит им сконцентрироваться на развитии собственного бизнеса. До конца года в планах компании открыть еще три офиса во Владимире, Калуге и Волгограде», – сообщил руководитель отдела развития дилерской сети компании Николай Телешев.

Компания Hyunda iTruck and Bus Rus, основанная в 2017 году, организует продажи грузовиков и автобусов, запасных частей и осуществляет сервисное обслуживание через широкую сеть официальных дилеров, которая насчитывает 50 центров в различных регионах России. Производственные мощности коммерческой техники Hyundai в России расположены на автомобильном заводе «Автотор» в Калининградской области. Здесь осуществляется производство грузовиков и их оснащение широкой гаммой универсальных и специальных надстроек. В начале 2018 года Hyundai Truck and Bus Rus выпустила на российский рынок новинку в сегменте малотоннажных грузовых автомобилей HD35 City.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили дилеры

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