 АВТОСТАТ | Genesis с начала года реализовал в России более 1000 автомобилей

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Genesis с начала года реализовал в России более 1000 автомобилей

Genesis G70

Российские дилеры Genesis в августе реализовали 207 автомобилей, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи автомобилей Genesis в России выросли на 67% и составили 1033 единицы.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в августе 2016 года. Флагманский седан Genesis G90 доступен в России с октября прошлого года по цене от 4 млн 775 тыс. рублей. С марта прошлого года у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, который предлагается в России по цене от 2 млн 550 тыс. рублей. В апреле 2018-го бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. В базовой версии G70 можно приобрести по цене 1 млн 999 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в августе бренд Genesis передал организаторам Восточного экономического форума 160 полноприводных седанов G80 – эта модель второй год подряд является официальным автомобилем ВЭФ. Переданные автомобили использовались для организации транспортного обслуживания Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки авторынок россии легковые автомобили genesis

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