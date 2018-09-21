УАЗ начал производство обновленного внедорожника «Патриот»

Ульяновский автозавод 20 сентября начал производство обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», который уже доступен для заказа у официальных дилеров. Покупателям предлагаются исключительно полноприводные машины в исполнениях «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». И каждый из этих вариантов можно дополнить опциональным пакетом «Экспедиция», в который входят два оригинальных цвета кузова на выбор, лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины. Цены на УАЗ «Патриот» 2019 модельного года будут объявлены ближе к старту продаж.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, вместо прежнего двигателя автомобиль получил мотор ZMZ-Pro, отвечающий нормам токсичности «Евро-5». Рабочий объем остался на прежнем уровне – 2,7 л, однако у агрегата увеличилась степень сжатия и изменились фазы газораспределения. Также стоит отметить появление усиленной головки блока цилиндров, двухрядной цепи и новых поршней, клапанов и распредвалов. В результате улучшений мощность и крутящий момент увеличились до 150 л.с. и 235 Н•м (было 135 и 217 соответственно). Более того, пик максимальной тяги сместился в зону средних оборотов – на отметку 2650 об/мин вместо 3900 об/мин.

Модернизации также подверглась 5-ступенчатая механическая коробка передач. Инженеры УАЗа улучшили избирательность привода и уменьшили ходы рычага переключения передач и усилие на нем. Сам рычаг теперь составной и снабжен демпфером холостого хода, улучшающим виброакустический комфорт. Снижение шума и вибрационного фона также обусловлено установкой нового сцепления фирмы LUK с ведомым диском, дополненным демпфером холостого хода. На 20% уменьшилось усилие на педали сцепления благодаря новой выжимной пружине.

Кроме того, УАЗ «Патриот» 2019 модельного года получил улучшенное рулевое управление с более жесткой трапецией и демпфером от модели УАЗ «Профи». Это обеспечивает повышенную точность управления и уменьшенный люфт при повороте руля. От «Профи» внедорожнику УАЗ «Патриот» достались передний мост с измененным углом наклона шкворней и открытые поворотные кулаки, благодаря которым радиус разворота сократился на 0,8 м.

Улучшенную плавность хода обеспечивают новые амортизаторы спереди и сзади, а также задние двухлистовые рессоры, которые на 6% мягче прежних трехлистовых. Вдобавок ради большего комфорта пассажиров второго ряда толщина заднего стабилизатора поперечной устойчивости уменьшена с 21 мм до 18.

У УАЗ «Патриот» улучшилась шумоизоляция салона за счет большей площади звукоизолирующих материалов на моторном щите, а также благодаря модернизированным уплотнителям в проемах боковых дверей, с которыми еще и двери закрываются тише. Плюс вытяжная вентиляция с внутренней части потолка в багажном отсеке переместилась в зону заднего бампера.

На передних и средних стойках кузова УАЗ «Патриот» появились поручни, заметно облегчающие процесс посадки. А в проеме пятой двери появился двойной уплотнитель – с ним при открытии двери багажника в него не будет попадать вода.

Что касается планов по дальнейшей модернизации УАЗ «Патриот», то сейчас ведется подготовка к установке на внедорожник автоматической коробки передач от бельгийской компании Punch. Новая 6-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия появится на УАЗ «Патриот» в первой половине 2019 года.