 АВТОСТАТ | В России могут ввести специальный знак для находящихся в автомобиле детей

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 46 дней

подробнее

Горячая новость

Определены самые распространенные в России автомобили с правым рулем
  • 21.09.18 - 16:16

    Определены самые распространенные в России автомобили с правым рулем
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «UzKoramCo» предлагает автопрому услуги по испытанию пластмассовых деталей
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 19 сентября

    Европейский авторынок в августе вырос на 30%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа составили 1 млн 171 тыс. 760 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

Сегментация российского рынка: новые и подержанные автомобили
  • 20.09.18

    Сегментация российского рынка: новые и подержанные автомобили
Все публикации

Видео

Выступление Елены Князевой и Михаила Лозгачёва (Яндекс)
  • 09.06.17

    Выступление Елены Князевой и Михаила Лозгачёва (Яндекс)
Все видео

21.09.18 Прочитали 2055 раз

В России могут ввести специальный знак для находящихся в автомобиле детей

В России могут ввести специальный знак для находящихся в автомобиле детей

Многие водители самостоятельно размещают на своих автомобилях наклейки или стикеры, предупреждающие, что в салоне их автомобиля находится ребенок. В настоящее время на официальном сайте ГИБДД стартовал социологический опрос, предлагающий широкой общественности обсудить, нужно ли вносить в ПДД РФ требование о таком знаке и должно ли это требование носить обязательный порядок? Очевидно, что если общественность выскажется «за», «народную инициативу» приведут к общему знаменателю и разработают единый знак, общий для всех.

Мотивируя актуальность такого обсуждения, ГИБДД приводит свою статистику: на сегодняшний день порядка 60% от числа погибших в ДТП детей составляют дети-пассажиры транспортных средств. Причем наблюдается тенденция к увеличению числа погибших среди этой категории.
Анализ аварийности также свидетельствует, что чаще всего причиной гибели детей-пассажиров является не отсутствие детских удерживающих устройств. Большую часть родителей все же удалось убедить в необходимости использования пассивных средств безопасности детей-пассажиров. Лишь в 13% случаев гибели дети-пассажиры перевозились без детских удерживающих устройств или не были пристегнуты ремнями безопасности.

Основными причинами ДТП, повлекших гибель детей-пассажиров, названы несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил проезда перекрестков. Иными словами, присутствие ребенка в салоне часто не останавливает родителей от совершения грубых нарушений ПДД и не делает других участников движения более осторожными и ответственными.

На данный момент Госавтоинспекция предлагает дополнительно обозначать автомобили, в которых находятся дети-пассажиры, специальными информационными знаками – по аналогии со знаками «Начинающий водитель». Есть мнение, что это требование должно носить лишь рекомендательный характер, являясь мерой психологического воздействия, но какое-то единообразие в такие знаки внести необходимо.

, источник: www.autostat.ru

Теги: перевозка детей изменения в пдд

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

В Минфине не возражают против повышения штрафов за езду без ОСАГО

6 сентября 2018

Все новости

Статьи на тему

Дохлый номер: гаишникам запретили снимать госномера («Газета.Ru»)

19 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Две трети автовладельцев используют 50%-ную скидку на оплату штрафов ГИБДД

16 сентября 2017

Вся инфографика