В России могут ввести специальный знак для находящихся в автомобиле детей

Многие водители самостоятельно размещают на своих автомобилях наклейки или стикеры, предупреждающие, что в салоне их автомобиля находится ребенок. В настоящее время на официальном сайте ГИБДД стартовал социологический опрос, предлагающий широкой общественности обсудить, нужно ли вносить в ПДД РФ требование о таком знаке и должно ли это требование носить обязательный порядок? Очевидно, что если общественность выскажется «за», «народную инициативу» приведут к общему знаменателю и разработают единый знак, общий для всех.

Мотивируя актуальность такого обсуждения, ГИБДД приводит свою статистику: на сегодняшний день порядка 60% от числа погибших в ДТП детей составляют дети-пассажиры транспортных средств. Причем наблюдается тенденция к увеличению числа погибших среди этой категории.

Анализ аварийности также свидетельствует, что чаще всего причиной гибели детей-пассажиров является не отсутствие детских удерживающих устройств. Большую часть родителей все же удалось убедить в необходимости использования пассивных средств безопасности детей-пассажиров. Лишь в 13% случаев гибели дети-пассажиры перевозились без детских удерживающих устройств или не были пристегнуты ремнями безопасности.

Основными причинами ДТП, повлекших гибель детей-пассажиров, названы несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил проезда перекрестков. Иными словами, присутствие ребенка в салоне часто не останавливает родителей от совершения грубых нарушений ПДД и не делает других участников движения более осторожными и ответственными.

На данный момент Госавтоинспекция предлагает дополнительно обозначать автомобили, в которых находятся дети-пассажиры, специальными информационными знаками – по аналогии со знаками «Начинающий водитель». Есть мнение, что это требование должно носить лишь рекомендательный характер, являясь мерой психологического воздействия, но какое-то единообразие в такие знаки внести необходимо.