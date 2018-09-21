А ты готов к Революции?

Сегодня достижениями IT-технологии уже никого не удивишь: беспилотные автомобили, приложения для такси, онлайн шоурумы, помогающие купить машину не выходя из дома – все это давно стало частью обычной жизни. Как и в каком направлении развивается рынок IT-технологий, какие решения сейчас предлагаются для устоявшихся бизнес-задач - поможет понять бизнес-форум «IT-РЕВОЛЮЦИЯ в автобизнесе», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» при поддержке портала Avito, который пройдет в Москве 7 ноября 2018.

Главное действие форума – конкурс IT-решений для автобизнеса, в котором за победу будут бороться более 20 компаний-участников.

Основными темами конкурса в этом году станут:

- Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра;

- IT–платформы для реализации автомобилей;

- IT-решения для склада;

- IT-продукты для автосервиса;

- Программы автоматизации приемки и осмотра автомобилей;

- Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов.

Победа в конкурсе будет присуждаться по совокупному решению жюри и зала, победители получат дипломы и памятные подарки от организаторов форума. Сам конкурс будет проходить в формате блиц-докладов. Это означает, что у каждого докладчика будет ограниченное время, чтобы успеть «заразить» слушателей своей идеей, и главное - рассказать о практической стороне использования своего решения.

Для докладчиков несомненным плюсом будет возможность рассказать о своем бизнес-решении целевой аудитории. Для слушателей – возможность узнать огромное количество вариантов решения той или иной проблемы за короткий промежуток времени – всего один рабочий день. При этом слушатели будут иметь право голосовать за понравившегося спикера, выставляя оценки, которые потом будут суммироваться с оценками жюри.

Впервые бизнес-форум «IT-РЕВОЛЮЦИЯ в автобизнесе» проводился в прошлом году в Москве. Была создана интерактивная площадка – с дискуссиями, оценкой экспертов, суждениями зрителей. Все это только добавило эмоций и «драйва», не оставив никого равнодушным. В этом году форум ожидается еще более насыщенным и проходить будет в знаковом месте – в здании московского Центрального Телеграфа по адресу: ул. Тверская, 7.