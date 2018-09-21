Favorit Motors запустил первый в России цифровой шоу-рум Citroen

ГК Favorit Motors запустила в Москве первый в России гибридный цифровой шоу-рум по продажам автомобилей группы PSA. На первом этапе реализации проекта клиентам предлагается приобретение автомобилей марки Citroen.

Как сообщает пресс-служба ГК Favorit Motors, цифровой шоу-рум представляет собой компактное digital-пространство, совмещающее в себе весь функционал крупного дилерского центра с большим складом, где клиент может совершить все действия по покупке и оформлению автомобиля самостоятельно. Проект является гибридным, так как в его рамках покупателю предлагается прямой контакт с продуктом (каждый клиент доставляется в шоу-рум на автомобиле Citroen), где происходит окончательный выбор необходимой клиенту модели автомобиля.

В цифровом шоу-руме клиент выбирает машину с использованием технологии 3D Panoramic в масштабе 70% от реальных размеров автомобиля. Высокое качество визуализации цифровой модели автомобиля достигается с помощью системы Digital Dome. Наличие специального стенда с образцами кожи, отделочных материалов и реально выполненной цветовой палитры доступных кузовов помогают клиенту материализовать визуальное восприятие 3D. Также в шоу-руме используется система Aroma Creator, поддерживающая фирменный запах, созданный для Citroen digital. Для окончательного выбора и оплаты используется платформа Online.favorit-motors, позволяющая клиенту совершать все необходимые операции как по резервированию и оплате, так и выбору, а также установке дополнительного оборудования и аксессуаров. Система принимает в оплату электронные бонусы компании.

Дополнительным стимулом для клиента, использовать цифровой шоу-рум, является изначально применяемая скидка в размере 3% на все новые автомобили Citroen для клиентов, воспользовавшихся данной технологией.

Как отмечает президент ГК Favorit Motors Владимир Попов, за прошедшие два года Favorit Motors существенно доработала как саму систему, так и процессы продаж. «На сегодня в структуре продаж компании прямая продажа автомобилей через платформу Online.favorit-motors составила более 1000 автомобилей за 2017 год. Практика показала, что наиболее жизнеспособной является именно гибридная модель продаж, сочетающая в себе преимущества, предоставляемые цифровыми технологиями: сокращение прямых издержек дилера и покупателя, прозрачность и неизменность условий сделки, возможность в разы сократить время, потраченное на выбор автомобиля при большей доступности склада. В ближайшие пять лет развитие цифровых продаж в автобизнесе будет идти именно по гибридному пути. Финансовыми преимуществами внедрения подобной технологии являются, в первую очередь, снижение затрат автодилера на физическое экспонирование автомобилей более чем в три раза, а также снижение затрат на персонал и его подготовку более чем в два раза», – добавил Владимир Попов.

На сегодняшний день, FavoritMotors уже удалось значительно сократить расходы на персонал благодаря технологии Favorit-digital. Планируется, что затраты на персонал снизятся на 20%. Затраты на создание одного модельного гибридного цифрового шоу-рума Citroen составили 14 млн рублей. До конца 2018 года Favorit Motors планирует открыть еще 8 подобных проектов с другими автомобильными брендами.