 АВТОСТАТ | Infiniti в августе увеличила продажи в России на 19%

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Infiniti в августе увеличила продажи в России на 19%

Infiniti QX60

Российские дилеры Infiniti в августе реализовали 454 автомобиля – на 19% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Infiniti в нашей стране составили 2950 машин, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в августе стал кроссовер QX60, чьи продажи составили 125 единиц. Второе место занял новый внедорожник QX80 с показателем 117 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров обновленный кроссовер Infiniti QX50, на котором остановили свой выбор 109 покупателей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки infiniti

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