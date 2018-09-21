Infiniti в августе увеличила продажи в России на 19%

Российские дилеры Infiniti в августе реализовали 454 автомобиля – на 19% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Infiniti в нашей стране составили 2950 машин, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в августе стал кроссовер QX60, чьи продажи составили 125 единиц. Второе место занял новый внедорожник QX80 с показателем 117 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров обновленный кроссовер Infiniti QX50, на котором остановили свой выбор 109 покупателей.