 АВТОСТАТ | Техника с правым рулем занимает более 8% российского автопарка

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Техника с правым рулем занимает более 8% российского автопарка

Техника с правым рулем занимает более 8% российского автопарка

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России зарегистрировано 4,15 млн транспортных средств, имеющих правое расположение руля. Это соответствует 8,1% от общего объема автопарка страны.

Большая часть «праворульных» машин приходится на легковые автомобили – таких в нашей стране зарегистрировано 3,5 млн единиц (8,1% от объема парка легковых автомобилей). Парк LCV насчитывает 530,7 тыс. машин с правым расположением руля (доля – 13%). Среди грузовой техники таковых числится лишь 3,3% или 121,8 тыс. экземпляров. А меньше всего транспортных средств с правым рулем зарегистрировано в сегменте автобусов (2,8 тыс. шт. или 0,7% парка).

, источник: www.autostat.ru

Теги: парк россия легковые автомобили легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили автобусы

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