 АВТОСТАТ | «КЛЮЧАВТО» стал лидером по продажам нового Volkswagen Touareg в России

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«КЛЮЧАВТО» стал лидером по продажам нового Volkswagen Touareg в России

Volkswagen

Официальный дилер Volkswagen КЛЮЧАВТО в Краснодаре в первый месяц выхода нового Volkswagen Touareg реализовал наибольшее количество экземпляров модели среди всех дилеров страны. Так, в августе 2018 года предприятие бренда выдало 16 внедорожников, завоевав первую строчку рейтинга по итогам объемов продаж Volkswagen Touareg в России, сообщает пресс-служба «КЛЮЧАВТО».

Кроме того, официальный дилер Volkswagen КЛЮЧАВТО в Краснодаре в разрезе уровня продаж всех моделей дилерской сети Volkswagen входит в десятку лучших (6 строчка рейтинга). Традиционно самой популярной моделью среди линейки бренда остается Volkswagen Polo. В августе официальный дилер Volkswagen КЛЮЧАВТО реализовал 102 автомобиля данной модели, что превышает показатели июля на 30%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», флагманский кроссовер Touareg нового поколения появился у российских дилеров Volkswagen в конце июля, и в августе клиентам было передано 392 таких автомобиля. Новинка доступна в трех комплектациях – Respect, Status и R-Line – по цене от 3 млн 299 тыс. рублей за автомобиль с бензиновым двигателем.

Всего в прошлом месяце российские дилеры Volkswagen реализовали 8637 автомобилей, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в августе остановили свой выбор 5169 покупателей (+38%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи дилеры авторынок россии volkswagen volkswagen touareg

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