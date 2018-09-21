 АВТОСТАТ | КАМАЗ и Cummins Inc. договорились о расширении сотрудничества

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КАМАЗ и Cummins Inc. договорились о расширении сотрудничества

КАМАЗ и Cummins Inc. договорились о расширении сотрудничества

КАМАЗ и Cummins Inc. 19 сентября подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разработки электрических трансмиссий для новой продуктовой линейки автомобилей «КАМАЗ» на электротяге.

В настоящее время КАМАЗ активно разрабатывает продуктовую линейку грузовиков и автобусов на электротяге, сообщает пресс-служба предприятия. Cummins, в свою очередь, расширяет линейку силовых агрегатов, разрабатывая электрическую трансмиссию (полностью электрическую версию и версию в гибридном исполнении) для применения в транспортных средствах.

Учитывая многолетнее плодотворное сотрудничество компаний, КАМАЗ и Cummins договорились о совместной работе в области создания автомобилей и автобусов на электрической тяге. В частности, Cummins намерен разработать и поставить в адрес КАМАЗа прототипы полностью электрической трансмиссии на базе высоковольтных электрических аккумуляторов для применения в сегменте городских автобусов и развозных автомобилей средней тоннажности. Меморандум также предусматривает разработку и поставку прототипа гибридной трансмиссии для применения в сегменте тяжелых грузовиков, производимых КАМАЗом.

По обоим проектам стороны проведут испытания прототипов на городских автобусах, развозных автомобилях и тяжелых грузовиках производства «КАМАЗ». После испытаний, доработки и сертификации партнеры определят перспективы дальнейшего совместного сотрудничества в сфере электрических трансмиссий. Для реализации подписанного меморандума о взаимопонимании будет создана рабочая группа, в которую войдут представители КАМАЗа и Cummins Inc.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки грузовые автомобили камаз

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