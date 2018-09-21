 АВТОСТАТ | Toyota Land Cruiser 200 получил новую топовую комплектацию

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20.09.18 Прочитали 34591 раз

Toyota Land Cruiser 200 получил новую топовую комплектацию

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Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую статусную версию легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 под названием Executive Lounge. Данная комплектация приходит на смену специальной серии Excalibur и отличается оригинальными деталями внешнего дизайна, эксклюзивным интерьером и максимальным оснащением, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Цена топового Land Cruiser 200 Executive Lounge начинается с отметки в 5 млн 750 тыс. рублей за автомобиль с бензиновым V8.

Внешний вид нового Land Cruiser 200 Executive Lounge отличают передние фары в черном исполнении, оригинальные черные накладки на наружные зеркала заднего вида и увеличенная решетка радиатора. Дополняют экстерьер автомобиля оригинальный дизайн переднего и заднего бамперов и отличительная эмблема специальной серии Executive Lounge на задней стойке кузова. Эффектным штрихом стала световая проекция эмблемы Executive Lounge в зоне посадки в автомобиль.

В отделке элементов салона Land Cruiser 200 Executive Lounge используется кожа выделки semi-aniline. Доступны два цветовых решения интерьера, основу которых составляет черная или коричневая кожаная отделка. Салон также отличают черная обивка потолка, тиснение логотипа Land Cruiser на спинках сидений, а также эксклюзивный дизайн прострочки сидений и кожаных элементов интерьера.

По уровню оснащения Land Cruiser 200 Executive Lounge аналогичен комплектации Executive. Максимальный список оборудования включает полностью светодиодную оптику, четырехзонный климат-контроль, премиальную аудиосистему JBL с 14 динамиками и отдельным усилителем, беспроводную зарядку для смартфона, гидропневматическую переднюю и заднюю подвески с регулировкой кузова по высоте (4Wheel-AHC), комплексную систему выбора режимов движения, адаптивную регулировку жесткости подвески (AVS) и др. На выбор внедорожник комплектуется бензиновым или турбодизельным двигателем V8, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной трансмиссией.

Все новые автомобили Land Cruiser 200 оснащаются инновационным комплексом средств защиты от угона, включающим усовершенствованную противоугонную систему и дополнительную маркировку табличками с VIN-номером.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Тойота Мотор» разработала специальные условия приобретения популярных моделей Toyota с выгодой до 350 тыс. рублей, которые будут действовать с 14 по 27 сентября 2018 года. В период действия спецпредложения максимальная выгода 350 тыс. рублей доступна при приобретении Toyota Land Cruiser 200. Для получения выгоды в счет стоимости этого внедорожника необходимо передать дилеру автомобиль с пробегом любого бренда, находящийся в собственности клиента не менее полугода.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки новые версии спецверсии toyota toyota land cruiser 200

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