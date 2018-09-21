Toyota Land Cruiser 200 получил новую топовую комплектацию

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую статусную версию легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 под названием Executive Lounge. Данная комплектация приходит на смену специальной серии Excalibur и отличается оригинальными деталями внешнего дизайна, эксклюзивным интерьером и максимальным оснащением, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Цена топового Land Cruiser 200 Executive Lounge начинается с отметки в 5 млн 750 тыс. рублей за автомобиль с бензиновым V8.

Внешний вид нового Land Cruiser 200 Executive Lounge отличают передние фары в черном исполнении, оригинальные черные накладки на наружные зеркала заднего вида и увеличенная решетка радиатора. Дополняют экстерьер автомобиля оригинальный дизайн переднего и заднего бамперов и отличительная эмблема специальной серии Executive Lounge на задней стойке кузова. Эффектным штрихом стала световая проекция эмблемы Executive Lounge в зоне посадки в автомобиль.

В отделке элементов салона Land Cruiser 200 Executive Lounge используется кожа выделки semi-aniline. Доступны два цветовых решения интерьера, основу которых составляет черная или коричневая кожаная отделка. Салон также отличают черная обивка потолка, тиснение логотипа Land Cruiser на спинках сидений, а также эксклюзивный дизайн прострочки сидений и кожаных элементов интерьера.

По уровню оснащения Land Cruiser 200 Executive Lounge аналогичен комплектации Executive. Максимальный список оборудования включает полностью светодиодную оптику, четырехзонный климат-контроль, премиальную аудиосистему JBL с 14 динамиками и отдельным усилителем, беспроводную зарядку для смартфона, гидропневматическую переднюю и заднюю подвески с регулировкой кузова по высоте (4Wheel-AHC), комплексную систему выбора режимов движения, адаптивную регулировку жесткости подвески (AVS) и др. На выбор внедорожник комплектуется бензиновым или турбодизельным двигателем V8, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной трансмиссией.

Все новые автомобили Land Cruiser 200 оснащаются инновационным комплексом средств защиты от угона, включающим усовершенствованную противоугонную систему и дополнительную маркировку табличками с VIN-номером.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Тойота Мотор» разработала специальные условия приобретения популярных моделей Toyota с выгодой до 350 тыс. рублей, которые будут действовать с 14 по 27 сентября 2018 года. В период действия спецпредложения максимальная выгода 350 тыс. рублей доступна при приобретении Toyota Land Cruiser 200. Для получения выгоды в счет стоимости этого внедорожника необходимо передать дилеру автомобиль с пробегом любого бренда, находящийся в собственности клиента не менее полугода.