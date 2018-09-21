Автоконцерны не спешат поднимать цены из-за отмены льгот на ввоз компонентов

Автопроизводители не спешат поднимать цены на машины в России после сообщения ЕЭК о принятии решения отменить льготные ставки на ввоз автокомпонентов для промсборки, говорят опрошенные агентством "Прайм" представители компаний.

Ранее совет ЕЭК одобрил повышение ставки ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для промышленной сборки в соответствие с обязательствами РФ в ВТО на 3-10%, уравнивая таким образом эти ставки со ставками на импорт автокомпонентов для других целей. По правам, полученным Россией в рамках интеграции в ВТО, льгота по ввозу компонентов истекла еще 1 июля 2018 года.

"В ближайшее время не будем, у нас было повышение цен в начале сентября на 1%, до октября точно не планируем", – сказал представитель Ford. Никаких изменений по ценам пока не планируется и у АВТОВАЗа, сказал его представитель.

По словам представителя УАЗа, для компании гораздо ощутимее падение рубля. "На УАЗе ввиду высокого уровня локализации влияние отмены льготных пошлин на автокомпоненты не так сильно ощутимо. Гораздо более ощутимо для нас изменение курса рубля. По этой причине в будущем возможны какие-то изменения цен на автомобили", – отметил он.

По словам источника агентства в крупном автоконцерне, участвующем в промсборке, для таких предприятий, причем промсборщиков как первой, так и второй волны, предусмотрены субсидии, полностью компенсирующие рост ставок ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для промышленной сборки. Его компания цены повышать также не планирует, сказал собеседник агентства.

Знает о механизме возмещения автоконцернам возрастающих затрат и исполнительный директор агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов. "Если он есть по-прежнему и будет работать, то повышения цен не будет. Должна была быть компенсация, в соглашениях о промсборке. Если кому-то компенсировать не будут и себестоимость возрастет, то постепенно это будет отражаться на ценах. Но у автоконцернов могут быть индивидуальные условия", – говорит он.

Как уточнил представитель ЕЭК, изменения затронут более 150 кодов единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС, решение вступит в силу через 10 дней после его опубликования, а в настоящее время оно находится на подписании сторон.

Льготы по ввозу компонентов – одна из основных преференций, которую получают автоконцерны, подписавшие соглашение о промсборке. Почти все зарубежные автоконцерны, локализовавшие производство в России, работают в режиме промсборки, кроме калининградского "Автотора" и китайских марок, а также Daimler, который заключил специнвестконтракт на строительство завода легковых Mercedes-Benz в Подмосковье. Большая часть соглашений о промсборке истекает в период с 2018 по 2020 годы.