Росстандарт вводит 10 новых типов номерных знаков для транспортных средств

C 1 января 2019 года в России начнут вводить новые номерные знаки. В соответствии с Приказом Росстандарта N 555-cт определено, что новых типов знаков будет 10 – в зависимости не только от вида транспортного средства, но даже от расположения руля или от принадлежности к «ретро».

Как сообщает издание «Коммерсант», корреспондентам которого удалось ознакомиться с текстом настоящего Приказа, планируется ввести новые номерные знаки для мотоциклов: они станут меньше по размеру и будут больше подходить под международные стандарты.

Отдельно появятся номерные знаки для мопедов (они будут похожи на мотоциклетные, но иметь свой набор букв и цифр) и квадроциклов, для спортивных, классических и ретро-автомобилей (на них появятся буквы «С» и «К», отделенные чертой от остальных символов). При этом "классика" и спортивные машины получили даже не по одному, а по три типоразмера знаков. А номера японских праворульных машин с января изменятся настолько, что по форме будут напоминать квадрат (в настоящее время владельцы этих автомобилей испытывают трудности с прикреплением выдаваемых номерных знаков).

Любопытно, что каждый такой знак будет иметь уникальный код изготовителя, позволяющий установить, кем, когда он был произведен и продан. Новым ГОСТом также снят запрет на сверление дополнительных отверстий в знаке. Ограничение связано лишь с тем, что все дополнительные крепления не должны затрагивать символы, флаг и код RUS.

Специалисты утверждают, что «обучить» дорожные камеры распознавать новые знаки на дорогах будет совсем не сложно.