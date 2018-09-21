Skoda раскрыла дизайн нового Kodiaq RS

Компания Skoda опубликовала два дизайнерских эскиза спортивного внедорожника Kodiaq RS, которые дают представление об облике новинки. Мировая премьера модели, оснащенной дизельным двигателем мощностью 240 л.с., состоится на Парижском автосалоне в октябре, сообщает пресс-служба чешской марки.

Внешний вид Skoda Kodiaq RS отличают широкая рельефная решетка радиатора, выполненная в черном цвете, рейлинги на крыше, окантовка окон и корпуса зеркал также окрашены в черный. Для Kodiaq RS в качестве опции доступен цвет Race Blue с эффектом «металлик» – впервые для автомобиля Skoda сегмента SUV. Кроме того, новинка первой получила обновленный логотип RS с литерой «v» (victory, победа), выполненной в красном цвете. Эмблема размещена на решетке радиатора и в задней части Skoda Kodiaq RS.

Специально для Skoda Kodiaq RS были разработаны новые бамперы. Кристаллические светодиодные фары входят в стандартную комплектацию. В задней части Skoda Kodiaq RS обращает на себя внимание отражатель на всю ширину кузова – отличительная черта всех моделей линейки RS. Прямо под бампером расположены эффектные выхлопные трубы. Кроме того, Skoda Kodiaq RS стал первым автомобилем чешского бренда, оснащенным 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Xtreme в стандартной комплектации. Автомобиль оснащается тормозной системой с 17-дюймовыми тормозными дисками и эффектными красными суппортами.