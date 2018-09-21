 АВТОСТАТ | ГАЗ представил новый внедорожный грузовик «Садко Next»

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20.09.18 Прочитали 8671 раз

ГАЗ представил новый внедорожный грузовик «Садко Next»

Садко NEXT

«Группа ГАЗ» представила на международной выставке в Ганновере новые экспортные модели – технику экологического стандарта «Евро-6»: легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель Next» с новой шестиступенчатой коробкой передач, автобус «Вектор Next», двигатель ЯМЗ-530. Также среди премьер – новый внедорожный грузовик «Садко Next», сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Грузоподъемность новой модели составляет 3 тонны. Автомобиль, в частности, отличают высокий клиренс (315 мм), наличие понижающей передачи и блокировок дифференциалов переднего и заднего мостов. Новый грузовик «Садко Next» также получил систему подкачки шин и высокоэластичный дизельный двигатель ЯМЗ-534, который позволяет двигаться с высоким моментом на минимальной скорости.

Основные изменения коснулись комфорта, управляемости и функциональности автомобиля. Новый «Садко» оснащен просторной трехместной (семиместной в грузопассажирском исполнении) кабиной Next с подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой. Интегральное рулевое управление в сочетании с модернизированной передней подвеской обеспечивает высокую информативность, хорошую управляемость, плавность хода и устойчивость на дороге. Новая, полностью пневматическая, тормозная система обеспечивает эффективное торможение с небольшим усилием на педаль. Благодаря возможности подкачки воздуха от компрессора, система сохраняет работоспособность даже при небольшой разгерметизации. Автомобиль укомплектован усиленной раздаточной коробкой part-time. Подключение переднего привода и понижающей передачи осуществляется кнопками на панели приборов.

Предусмотрена возможность применения коробки отбора мощности как на коробке передач, так и на раздаточной коробке. Это дает возможность одновременно устанавливать лебедку и большое количество специальных надстроек.

Опционально автомобиль может быть укомплектован вторым топливным баком объемом 95 л, лебедкой, шноркелем. В зависимости от требований заказчика на автомобиль устанавливается силовой агрегат стандарта «Евро-3», «Евро-4», «Евро-5».

Как отмечает президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, впервые в своей истории компания начинает выпуск новой модели именно с экспортной версии. Новый грузовик «Садко Next» будет производиться сначала в версии с правым рулем, так как в компании видят большой потенциал для этой модели в азиатских странах с левосторонним движением, а затем начнется выпуск и классической леворульной модели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт производство грузовые автомобили gaz

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