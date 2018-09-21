 АВТОСТАТ | Каршеринг CheryDrive снизил тариф в октябре

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 47 дней

подробнее

Горячая новость

Российский рынок новых автобусов в августе упал на четверть
  • 21.09.18 - 12:42

    Российский рынок новых автобусов в августе упал на четверть
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 19 сентября

    Европейский авторынок в августе вырос на 30%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа составили 1 млн 171 тыс. 760 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

Сегментация российского рынка: новые и подержанные автомобили
  • 20.09.18

    Сегментация российского рынка: новые и подержанные автомобили
Все публикации

Видео

Церемония награждения лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2016»
  • 03.11.16

    Церемония награждения лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2016»
Все видео

20.09.18 Прочитали 4793 раз

Каршеринг CheryDrive снизил тариф в октябре

20180829 165814

Каршеринг CheryDrive до конца октября устанавливает специальный тариф на свои автомобили – 5 руб./мин. в режиме «Использование» и 2,5 руб./мин. в режиме «Ожидание» 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», в парке CheryDrive в настоящее время 50 автомобилей модели Chery Tiggo 2 на автоматической трансмиссии и в комплектации Luxury.  Оператор поминутной аренды автомобилей CheryDrive работает на платформе YouDrive, поэтому кроссовер Tiggo 2 доступен без дополнительной регистрации всем пользователям YouDrive. Сервис работает на территории Москвы в пределах МКАД.

Как заявляли ранее в компании «Чери Автомобили Рус», участие в проекте YouDrive Pool приведет к росту продаж автомобилей Chery, кроме того, увеличится число контактов с брендом и повысится узнаваемость марки.

По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Chery в России увеличились на 2% и составили 3745 автомобилей. Бестселлером марки остается среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3.

, источник: www.autostat.ru

Теги: каршеринг китайские автомобили chery chery tiggo 2

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Chery в мае увеличила продажи в России на 1%

6 июня 2018

Все новости

Статьи на тему

XRAY по-китайски: паркетник Chery Tiggo 2 добрался до России («Авторевю»)

18 апреля 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года

17 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...