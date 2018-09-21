Каршеринг CheryDrive снизил тариф в октябре

Каршеринг CheryDrive до конца октября устанавливает специальный тариф на свои автомобили – 5 руб./мин. в режиме «Использование» и 2,5 руб./мин. в режиме «Ожидание» 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», в парке CheryDrive в настоящее время 50 автомобилей модели Chery Tiggo 2 на автоматической трансмиссии и в комплектации Luxury. Оператор поминутной аренды автомобилей CheryDrive работает на платформе YouDrive, поэтому кроссовер Tiggo 2 доступен без дополнительной регистрации всем пользователям YouDrive. Сервис работает на территории Москвы в пределах МКАД.

Как заявляли ранее в компании «Чери Автомобили Рус», участие в проекте YouDrive Pool приведет к росту продаж автомобилей Chery, кроме того, увеличится число контактов с брендом и повысится узнаваемость марки.

По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Chery в России увеличились на 2% и составили 3745 автомобилей. Бестселлером марки остается среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3.