В Казахстане началось производство новой LADA Granta

Усть-каменогорский завод «Азия Авто» начинает производство нового поколения LADA Granta, которая была впервые представлена всего три недели назад в рамках Московского автосалона в конце августа. На конвейере предприятия в Казахстане сегодня освоен выпуск всех четырех типов кузова LADA Granta: седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Казахстанцы уже могут приобрести новинку на условиях предварительного заказа, а первые партии новой Granta поступят в 19 филиалов «Бипэк Авто» в ноябре, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, первое поколение LADA Granta заслуженно пользуется репутацией самого доступного автомобиля на рынке Казахстана и прочно вошло в тройку наиболее продаваемых моделей. Сегодня на дорогах республики более 43 тысяч автомобилей LADA Granta. Это самое востребованное казахстанцами семейство в линейке российского бренда. Новая генерация LADA Granta призвана укрепить рыночные позиции и имидж бренда за счет оптимального сочетания современного дизайна, надежности и привлекательной цены.

Как говорит президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев, LADA сохраняет за собой статус якорного бренда казахстанской автоиндустрии. Это наиболее востребованная жителями республики марка: с начала года почти четверть покупателей новых авто в Казахстане предпочли именно LADA – по итогам восьми месяцев их число выросло на 70%. Место бестселлера в линейке марки неизменно занимает LADA Granta. Новое поколение модели обрело новый облик, новый уровень комфорта и оснащенности. При этом новая Granta останется одним из самых доступных автомобилей на рынке Казахстана.

Так, цены на седан LADA Granta второго поколения в базовой комплектации стартуют с отметки 2 млн 945 тыс. тенге. Вершина линейки – универсал Granta SW с автоматической трансмиссией – предлагается по цене 3 млн 950 тыс. тенге. Благодаря производству на казахстанских мощностях, автомобили будут доступны для приобретения участниками государственной программы льготного автокредитования.