 АВТОСТАТ | Mitsubishi отзывает в России почти 21 тысячу кроссоверов Outlander

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Mitsubishi отзывает в России почти 21 тысячу кроссоверов Outlander

Mitsubishi Outlander

Компания «MMC Рус» 19 сентября 2018 года объявила об отзыве 20934 кроссоверов Mitsubishi Outlander, реализованных с января 2007-го по сентябрь 2009 года. Причиной отзыва является возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет произведена замена стекла люка крыши. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «ММС Рус» объявила цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander, производство которого налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Первые автомобили появятся у российских дилеров уже в этом месяце. Цены на модель варьируются от 1 млн 639 тысяч до 2 млн 400 тыс. рублей в зависимости от комплектации и типа двигателя.

По итогам восьми месяцев 2018 года продажи кроссовера Mitsubishi Outlander на российском рынке составили 15133 автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв mitsubishi mitsubishi outlander

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