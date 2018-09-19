Продажи автомобилей LADA в Евросоюзе в августе выросли на 40%

В последний летний месяц 2018 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 590 новых автомобилей LADA, что на 40,5% больше, чем в августе прошлого года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АСЕА.

Несмотря на столь сильный рост, продажи автомобилей LADA в Евросоюзе остаются очень низкими. Так, на долю российской марки в минувшем месяце пришлось 0,05% от всего европейского рынка. Для сравнения: это превышает совокупные объемы реализации таких брендов как Dodge и Maserati (501 шт.), но оказывается чуть ниже аналогичных результатов по Bentley, Bugatti и Lamborghini (620 шт.).

По итогам же 8 месяцев 2018 года в странах ЕС суммарно было продано 3,8 тыс. новых автомобилей LADA – на 13,6% выше результата годичной давности. Более подробная информация об этом содержится здесь.