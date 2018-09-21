ГК «САМАРА-АВТО» открывает новый дилерский центр LADA

ГК «САМАРА-АВТО» сегодня открывает в Самаре новый дилерский центр LADA, который соответствует самым современным требованиям бренда LADA.

В просторном шоу-руме на постоянной основе будут экспонироваться 11 автомобилей. Сервисная зона, оснащенная передовым оборудованием, располагает 2 постами активной приемки, 22 рабочими местами и способна обслуживать 30 автомобилей в день. Для клиентов имеется комфортная зона ожидания с кафе, Wi-Fi, а также просторный паркинг, сообщает пресс-служба ГК «САМАРА-АВТО». Каждый сотрудник нового дилерского центра LADA прошел профессиональное обучение в специальных центрах подготовки и имеет высокую квалификацию».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 227956 автомобилей, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 20% против 19,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.