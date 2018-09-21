 АВТОСТАТ | BMW намерен приостановить производство в Оксфорде на месяц из-за Brexit

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21.09.18 Прочитали 444 раз

BMW намерен приостановить производство в Оксфорде на месяц из-за Brexit

BMW намерен приостановить производство в Оксфорде на месяц из-за Brexit

Баварский автоконцерн BMW планирует приостановить работу на своем заводе в Оксфорде на четыре недели с 1 апреля 2019 года - непосредственно после формального выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Как пишет агентство "ТАСС", в Оксфорде BMW производит малолитражки Mini. "Тем самым мы хотим минимизировать риски, связанные с возможным прекращением поставок запчастей в случае, если не будет заключено соглашение по Brexit", - пояснила представитель BMW. По ее словам, BMW считает, что дело до "жесткого" Brexit не дойдет, тем не менее намерен предусмотреть все возможные варианты.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство простои великобритания mini bmw

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