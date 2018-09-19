Jaguar Land Rover запустил онлайн-аукцион на автомобили с пробегом

Компания Jaguar Land Rover Россия представила новый сервис, который позволяет максимально быстро и просто реализовать автомобиль, получив наиболее выгодное предложение – аукцион Jaguar Land Rover. Теперь клиенты компании могут выставить свой автомобиль Jaguar или Land Rover на онлайн-аукцион, в рамках которого официальные дилеры будут назначать свои ставки за представленный лот в течение 24 часов, а по завершении торгов владелец сможет сам выбрать победителя, исходя из его рейтинга и предложенной им цены.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, участие в онлайн-аукционе совершенно бесплатно и доступно как для физических, так и для юридических лиц. Чтобы воспользоваться данным сервисом, клиенту необходимо зарегистрировать свой профиль на официальных сайтах Jaguar или Land Rover в России по ссылкам: auction.jaguar.ru или auction.landrover.ru. В ходе регистрации необходимо указать персональные данные, которые будут зашифрованы и впоследствии станут доступны только дилеру-победителю аукциона.

Следующий шаг – описание выставляемого на аукцион автомобиля. Владельцу предоставляется анкета, куда следует вписать полную информацию о реализуемой модели, а также приложить фотографии и документы. Для участия в аукционе необходимо предоставить фотокопии паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС). Помимо этого, можно загрузить фото заполненных страниц сервисной книжки. Рекомендуется также максимально полно указать повреждения на кузове, что позволит получить объективную оценку автомобиля в онлайн-режиме. По желанию можно отметить наличие комплекта зимней резины – это может повысить ценность автомобиля для участников аукциона.

Как только заявка будет заполнена и автомобиль будет выставлен на аукцион, владельцу останется только следить за ходом торгов. На принятие решения отводится 24 часа. По завершении можно будет выбрать лучшее предложение, исходя из цены и условий реализации, а также из рейтинга дилера, который составляется на основе отзывов других пользователей и участников аукциона. Владельцы могут оставлять свои оценки только после выкупа их автомобилей. Если же организатор аукциона не смог по тем или иным причинам самостоятельно выбрать одно из предложений в течение суток, его данные передаются тому дилеру, который предложил максимальную ставку.

Победителю аукциона владелец отправляет заявку на осмотр автомобиля, чтобы окончательно подтвердить финальную стоимость выкупа. Этот шаг требует личного присутствия клиента в дилерском центре. В ходе визита победитель аукциона проводит техническую диагностику автомобиля, чтобы подтвердить его состояние. В зависимости от ее результатов клиент получает окончательное ценовое предложение. Стоимость диагностики будет полностью компенсирована дилером, если владелец соглашается с ней и заключает договор.

В аукционе принимают участие только официальные дилеры Jaguar и Land Rover, расположенные в городе клиента. В настоящий момент действие сервиса распространяется только на территории Москвы и Санкт-Петербурга, однако в дальнейшем его география будет расширена.