 АВТОСТАТ | Ferrari к 2022 году выпустит 15 новых моделей

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19.09.18 Прочитали 396 раз

Ferrari к 2022 году выпустит 15 новых моделей

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Компания Ferrari объявила бизнес-план на ближайшие четыре годаЮ который представил новый глава компании фирмы Луис Кэрей Камильери.

Как пишет издание «Авторевю», главная новость – имя и сроки появления первого в истории кроссовера Ferrari. Он появится к концу планового периода (то есть в 2022 году) и будет называться Ferrari Purosangue, то есть «Чистокровный». Уже объявлено, что машина будет иметь бензоэлектрическую гибридную установку, как и 60% выпускаемых в 2022 году спорткаров Ferrari.

Всего же Ferrari планирует выпустить за указанный срок 15 новых моделей. Отныне они четко разбиты на четыре дорожных семейства. Строго двухместные суперкары наподобие моделей Ferrari 488 и 812 Superfast будут составлять «спортивную» линию, машины с посадочной формулой 2+2 (например, Portofino и GTC4Lusso) войдут в группу Gran Turismo, третья линия будет включать автомобили специальных серий (как Ferrari 488 Pista), а самые дорогие штучные экземпляры составят семейство Icona.

К последнему относятся представленные на прошедшем мероприятии машины Ferrari Monza SP1 и Monza SP2. Обе они построены на базе модели 812, однако отличаются от нее разительно: углепластиковые кузова выполнены в стиле 1950-х, а цифры в индексах говорят о количестве мест (одно или два). Технические характеристики, цены и официальные фотографии фирма пока не опубликовала, однако известно, что тираж не превысит 500 экземпляров.

Наконец, главная цифра относится к прибыльности. Как известно, после вывода Ferrari из состава концерна FCA Серджио Маркионне за пару лет удалось удвоить прибыль. Перед новым главой компании поставлена такая же задача: к 2022 году Ferrari должна приносить как минимум 2,3 миллиарда евро прибыли ежегодно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки новинки внедорожники кроссоверы suv ferrari

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