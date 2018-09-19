Россия поднимет пошлины на автокомпоненты в соответствие с правилами ВТО

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о приведении ставок таможенных пошлин на ввоз автокомпонентов в РФ в соответствие с обязательствами страны перед ВТО. Теперь для режима промсборки отменяется льготный режим и будут применяться обычные ставки ввозных пошлин. В среднем, пошлины вырастут на 3-10%, пишет газета «Коммерсант».

По условиям вступления РФ в ВТО, таможенные пошлины на ввоз в страну автокомпонентов должны были вырасти еще с 1 июля 2018 года. Однако решение не было принято в срок, поскольку некоторые страны-члены Таможенного союза выступили против обнуления льгот, и они эти льготы сохранили.

Отметим, Минпромторг должен компенсировать возникающие у концернов затраты владельцам действующих соглашений о промсборке в силу федерального закона (№190) «О некоторых мерах господдержки отдельных категорий производителей моторных транспортных средств, их узлов и агрегатов». По нему автоконцернам обещано возмещение затрат, возникающих при повышении ставок ввозных таможенных пошлин. Проект обновленных правил предоставления госсубсидий автопроизводителям Минпромторг опубликовал в конце июня.

Согласно документу, дополнительные субсидии будут выплачиваться ежемесячно, показатели результативности планируется устанавливать индивидуально для каждого получателя. Гарантия получения компенсаций – выполнение обязательств по промсборке, и в случае их нарушения субсидия возвращается в федеральный бюджет в полном объеме, уточнялось в проекте. По данным участников отрасли, общая сумма субсидий до конца 2018 года может составить 600 млн рублей.