Подмосковье остается крупнейшим вторичным рынком в стране

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», больше всего автомобилей с пробегом среди российских регионов продается в Московской области. Так, за 8 месяцев текущего года здесь было реализовано 204,7 тыс. подержанных легковых машин (- 0,5% по сравнению с январем – августом 2017 года).

Особо отметим, что подмосковный регион продолжает опережать столицу, в которой за указанный период времени перепродано 189,6 тыс. автомобилей, что на 2,5% меньше, чем год назад.

На третьем месте в региональном рейтинге находится Краснодарский край с результатом 169,5 тыс. единиц (+1,4%). По объему вторичного рынка он значительно опережает Северную столицу: в Санкт-Петербурге реализовано 124,4 тыс. автомобилей с пробегом (+0,5%). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область (107,6 тыс. машин; +6%).

Более подробная информация о региональных рынках легковых автомобилей с пробегом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.