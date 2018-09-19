 АВТОСТАТ | Audi представила первый серийный электромобиль e-tron

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Audi представила первый серийный электромобиль e-tron

Audi e-tron

Компания Audi представила первый серийный электромобиль марки e-tron, мировая премьера которого состоялась в Сан-Франциско. Производство Audi e-tron запущено на заводе с нулевым уровнем выбросов CO2 в Брюсселе. Первые поставки кроссовера европейским клиентам запланированы на конец 2018 года, сообщает пресс-служба Audi.

Электрический кроссовер оснащен двумя высокопроизводительными электродвигателями и электрическим полным приводом quattro нового поколения. Ключевой особенностью Audi e-tron является низкий центр тяжести и оптимальное расположение аккумуляторных батарей. Батареи нового электромобиля обеспечивают достаточный для дальних поездок запас хода. Кроме того, более 90% всех торможений Audi e-tron использует для рекуперации энергии. Электрический кроссовер использует максимальный потенциал рекуперации энергии торможения совместно с интегрированной системой управления электрогидравлическими тормозами. Как отмечается, Audi – первый в мире автопроизводитель, использующий подобную систему в серийном электромобиле. Впервые на серийном автомобиле установлены виртуальные зеркала заднего вида, что, в частности, способствует уменьшению аэродинамического сопротивления.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили производство audi audi e-tron sportback

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