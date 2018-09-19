 АВТОСТАТ | Более 100 автомобилей УАЗ продано в Мексике

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Более 100 автомобилей УАЗ продано в Мексике

UAZ Patriot 2016 3

Более 100 автомобилей марки УАЗ уже проданы в Мексике, сообщил посол России в этой стране Виктор Коронелли. Директор по экспорту Ульяновского автозавода Андрей Дорофеев анонсировал скорое начало поставок модели УАЗ "Патриот" в Мексику в октябре 2017 года.

"На сегодняшний день местным дилером компании уже реализовано более 100 машин, интерес к которым продолжает возрастать. Полагаю, что будет расти и объем продаж", – сказал Виктор Коронелли, слова которого приводит агентство "Прайм". Российский посол принял участие в презентации российской автомобильной марки "УАЗ" в городе Монтеррее на севере Мексики.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в сентябре 2018 года открыл первый официальный дилерский центр в Ливане, где планирует продавать автомобили УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер». Кроме того, Ульяновский автозавод успешно прошел аудит производства от Министерства транспорта и инфраструктуры Италии и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на партию УАЗ «Пикап», что позволит наладить экспортные поставки внедорожников в эту и другие страны Евросоюза без ограничений по количеству машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт уаз уаз patriot

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