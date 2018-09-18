 АВТОСТАТ | Продажи люксовых автомобилей в России падают второй месяц подряд

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Продажи люксовых автомобилей в России падают второй месяц подряд

Mercedes-Maybach S-Klasse

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам августа 2018 года составил 118 экземпляров. Это на 1% ниже показателя годичной давности. Стоит отметить, что рынок люксовых автомобилей падает уже второй месяц подряд, хотя в июле спад был значительнее (-7%).

Около половины продаваемых люксовых автомобилей традиционно приходится на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. В августе ее показатель составил 58 единиц. Далее в списке предпочтений россиян идет марка Maserati (23 шт.), за которой располагаются Bentley и Lamborghini (по 14 реализованных экземпляров у каждого бренда). Кроме них, за прошлый месяц в России приобрели 5 новых автомобилей Rolls-Royce, 3 – Ferrari и 1 – Aston Martin.

На столицу пришлось порядка 60% российского рынка автомобилей сегмента Luxury – в августе москвичи приобрели 69 таких машин. В Подмосковье было куплено 13 люксовых автомобилей, а в Санкт-Петербурге – 11. Из нестоличных регионов больше всего роскошных машин было продано в Краснодарском крае (4 шт.). По 2 таких автомобиля прибавилось в парке Приморского края, Свердловской и Тульской областей. Еще в 15 субъектах РФ было куплено по одному автомобилю сегмента Luxury.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 8 месяцев 2018 года рынок новых люксовых автомобилей в РФ показывает отрицательную динамику. Так, за этот период было реализовано 936 таких машин, что на 1,5% ниже, чем за январь – август прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили mercedes-benz mercedes-benz maybach s-class maserati bentley lamborghini rolls-royce ferrari aston martin

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