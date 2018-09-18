Volkswagen намерен выпускать электромобили по доступной цене

Компания Volkswagen анонсировала появление электромобилей по доступной цене. Прорыв обеспечит модульная платформа электрического привода (МЕВ) – технологическая платформа, разработанная специально для электромобилей. Производство Volkswagen I.D. – первого в мире автомобиля на базе МЕВ – начнется на заводе в Цвиккау в конце 2019 года, сообщает пресс-служба немецкой марки.

«Мы будем максимально использовать возможности, которые может предложить электромобиль, и одновременно с этим добиваться значительной экономии за счет масштабного производства. Только на первом этапе кампании на базе существующей платформы будет выпущено порядка 10 млн автомобилей под разными марками концерна. MEB – экономическая и технологическая основа универсального электромобиля», – заявил Томас Ульбрих, член правления Volkswagen, ответственный за электрическую мобильность.

По словам руководителя отдела серийного производства решений электрической мобильности Кристиана Зенгера (Christian Senger), платформа МЕВ предоставит покупателям значительные преимущества: «Модель I.D. – важный этап в истории развития технологий. Этот автомобиль станет первым электромобилем, подходящим для полноценной повседневной эксплуатации, который смогут себе позволить миллионы людей». Например, платформа МЕВ предполагает установку более емких аккумуляторных батарей, что значительно увеличивает запас хода.

«Благодаря конфигурации плоской батареи, расположенной под полом, автомобиль отлично держит дорогу и имеет больше места внутри, что позволяет нам сделать большой шаг с точки зрения увеличения свободного пространства», – отметил Кристиан Зенгер.

К концу 2022 года марки концерна представят по всему миру 27 различных моделей на базе МЕВ. Все модели семейства I.D. поддерживают возможность быстрой зарядки.

В разработке и производстве первых электромобилей на базе МЕВ участвует большинство подразделений Volkswagen в Германии, в том числе заводы по производству компонентов Volkswagen в Брауншвейге, Зальцгиттере и Касселе. Из общего шестимиллиардного бюджета программы электрической мобильности на развитие данных производственных площадок будет выделено 1,3 млрд евро. К 2020 году Volkswagen планирует ежегодно реализовывать в Германии порядка 150 тыс. электромобилей, в том числе 100 тыс. моделей семейства I.D.