УАЗ открыл первый дилерский центр в Ливане

Ульяновский автозавод в сентябре 2018 года открыл первый официальный дилерский центр в Ливане. Партнером УАЗа стала местная компания Ultimate Fahed, которая будет отвечать за импорт и дистрибуцию внедорожников УАЗ, а также их гарантийное обслуживание, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. До подписания соглашения с компанией УАЗ фирма Ultimate Fahed занималась продажами нишевых автомобилей – английских трековых спорткаров Ultima и российских вездеходов Trecol. Однако УАЗ станет первым массовым брендом в портфолио ливанской компании. Целью нового дистрибьютора является продажи до нескольких сотен внедорожников УАЗ в год.

Напомним, история продаж моделей УАЗ в Ливане уходит корнями в середину прошлого века. С 1956 по 1992 год в этой стране купили 291 внедорожник УАЗ. После многолетней паузы УАЗ вернулся на местный рынок. Но теперь компания планирует продавать автомобили на регулярной основе и в заметно больших объемах.

«Сам Ливан считается небольшим рынком, тут ежегодно продается не более 50 тысяч новых автомобилей. Более ценным является тот факт, что эта страна признана законодателем трендов в арабском мире, а также исторически она расположена на перепутье торговых путей. Поэтому мы рассчитываем, что присутствие официального дистрибьютора УАЗ в Бейруте позволит нам расширить продажи автомобилей и в соседних странах», – завил директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев.