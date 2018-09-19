 АВТОСТАТ | Toyota намерена увеличить производство на фоне высокого спроса в Китае

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Toyota намерена увеличить производство на фоне высокого спроса в Китае

Toyota

Японская компания Toyota Motor Corp. повысила планы производства автомобилей на текущий год почти на 2% благодаря высокому спросу на китайском рынке. Всего в этом году Toyota и ее подразделения Daihatsu Motor и Hino Motor намерены выпустить 10,594 млн автомобилей, предыдущий прогноз составлял 10,397 млн автомобилей, заявил агентству Bloomberg представитель японского концерна Жан-Ив Жо.

Китай - крупнейший автомобильный рынок мира, среди моделей концерна Toyota. Китайцы отдают предпочтение дорогим Lexus и новым седанам Camry. При этом Toyota уступает Honda и Nissan по объемам сбыта в Китае, пишет агентство "Финмаркет".

Ранее японская компания объявляла, что намерена увеличить производство автомобилей на территории Китая втрое к 2030 году. В настоящее время Toyota ведет переговоры с китайской Geely Automobile Holdings о совместном производстве гибридных (бензин-электрических) автомобилей.

По данным источников Bloomberg, китайские власти попросили Toyota поделиться технологиями, лежащими в основе гибридов Prius, чтобы подстегнуть производство более чистых транспортных средств в КНР. Toyota якобы увидела в этом возможность закрепиться на китайском рынке и начала обсуждать с Geely предоставление лицензии на гибридные двигатели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай производство прогнозы toyota

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