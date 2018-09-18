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Обновленный Range Rover появился в России

Range Rover 19 MY

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи внедорожника Range Rover 2019 модельного года. Автомобиль, получивший ряд обновлений и доступный в гибридной версии P400e с подзарядкой от электросети (PHEV), можно приобрести по цене от 7 млн 008 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, 4,4-литровый дизельный двигатель SDV8 теперь доступен с усовершенствованной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо этого, Range Rover доступен в версии P400e – подзаряжаемого гибрида, дебютировавшего в прошлом году и обеспечивающего запас хода в 51 км только на электротяге.

Range Rover получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go. Он поддерживает заранее заданную скорость движения при безопасных условиях поездки или же автоматически меняет ее, чтобы сохранить необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Технология также способна плавно остановить Range Rover при въезде в пробку и самостоятельно продолжить движение в течение трех секунд после остановки.

Кроме того, адаптивный круиз-контроль доступен с функцией ассистента рулевого управления, которая помогает удержать автомобиль в полосе, аккуратно применяя усилие к рулевому колесу. Технология учитывает дорожную разметку или, если ее нет, положение впереди идущего автомобиля. В случае торможения или смены полосы система деактивируется.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены премиум-марки новинки range rover land rover jaguar land rover

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